TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

■ミラノ・コルティナオリンピック™ カーリング女子 予選リーグ 日本ー中国（日本時間19日、コルティナ・カーリング競技場）

【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪、メダルラッシュの日本！前回大会メダル数の「18」を超え過去最多更新中！

カーリング女子の予選リーグ最終戦で女子日本代表（世界ランク5位）は中国（同11位）に9−6で勝利し、通算2勝7敗で大会を終えた。

悪天候により選手の到着が遅れたため、試合開始が25分遅れてスタートした。すでに予選リーグ敗退の決まっている日本は1点をリードされ、迎えた第3エンド。スキップ吉村紗也香（34）のテイクショットで2点を奪い逆転した。

不利な先攻の第4エンドで、プレッシャーを中国にかけ、2点をスチール。日本は4ー1と今大会はじめて3点のリードを奪った。しかし続く第5エンドで大量3点を与え4ー4で前半を折り返した。第6エンドで1点を追加した日本だったが、第7エンドで中国に2点を奪われ5ー6とリードを許し、再逆転。

終盤の第8エンドを後攻からスタートした日本だが、1点にとどまり6−6の同点に。それでも第9エンドでスチールに成功し、7−6で最終第10エンドへ。後攻の中国はラストショットを決めきれず、日本が得点し2勝目を挙げた。

通算2勝7敗に終わり、大会を通して本来の粘り強さが見られず、女子日本代表のフォルティウスは悔しい結果に終わった。一方で世界ランク1位の強豪スイスに7−5で勝利するなど、大きな一勝も挙げた。

予選リーグは10チームが総当たり戦を行い、上位4チームがプレーオフに進出。準決勝は予選1位と予選4位、予選2位と予選3位が対戦し、勝ったチームが決勝に進む。

【試合経過】
日本　0 0 2 2 0　1 0 1 1 2　計9　
中国　0 1 0 0 3　0 2 0 0 0　計6


【予選リーグ】※日本時間
12日（木）日本　●4ー8　スウェーデン
13日（金）日本　●7ー10　デンマーク
14日（土）日本　〇7ー5　スイス
15日（日）日本　●4ー7　アメリカ
15日（日）日本　●5ー7　韓国
17日（火）日本　●6ー9　カナダ
17日（火）日本　●6ー8　イタリア
19日（木）日本　●3ー9　イギリス
19日（木）日本　〇9ー6　中国

【決勝トーナメント】
20日　準決勝（2試合）
21日　3位決定戦
22日　決勝