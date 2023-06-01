■ミラノ・コルティナオリンピック™ カーリング女子 予選リーグ 日本ー中国（日本時間19日、コルティナ・カーリング競技場）

【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪、メダルラッシュの日本！前回大会メダル数の「18」を超え過去最多更新中！

カーリング女子の予選リーグ最終戦で女子日本代表（世界ランク5位）は中国（同11位）に9−6で勝利し、通算2勝7敗で大会を終えた。

悪天候により選手の到着が遅れたため、試合開始が25分遅れてスタートした。すでに予選リーグ敗退の決まっている日本は1点をリードされ、迎えた第3エンド。スキップ吉村紗也香（34）のテイクショットで2点を奪い逆転した。

不利な先攻の第4エンドで、プレッシャーを中国にかけ、2点をスチール。日本は4ー1と今大会はじめて3点のリードを奪った。しかし続く第5エンドで大量3点を与え4ー4で前半を折り返した。第6エンドで1点を追加した日本だったが、第7エンドで中国に2点を奪われ5ー6とリードを許し、再逆転。

終盤の第8エンドを後攻からスタートした日本だが、1点にとどまり6−6の同点に。それでも第9エンドでスチールに成功し、7−6で最終第10エンドへ。後攻の中国はラストショットを決めきれず、日本が得点し2勝目を挙げた。

通算2勝7敗に終わり、大会を通して本来の粘り強さが見られず、女子日本代表のフォルティウスは悔しい結果に終わった。一方で世界ランク1位の強豪スイスに7−5で勝利するなど、大きな一勝も挙げた。

予選リーグは10チームが総当たり戦を行い、上位4チームがプレーオフに進出。準決勝は予選1位と予選4位、予選2位と予選3位が対戦し、勝ったチームが決勝に進む。

【試合経過】

日本 0 0 2 2 0 1 0 1 1 2 計9

中国 0 1 0 0 3 0 2 0 0 0 計6



【予選リーグ】※日本時間

12日（木）日本 ●4ー8 スウェーデン

13日（金）日本 ●7ー10 デンマーク

14日（土）日本 〇7ー5 スイス

15日（日）日本 ●4ー7 アメリカ

15日（日）日本 ●5ー7 韓国

17日（火）日本 ●6ー9 カナダ

17日（火）日本 ●6ー8 イタリア

19日（木）日本 ●3ー9 イギリス

19日（木）日本 〇9ー6 中国

【決勝トーナメント】

20日 準決勝（2試合）

21日 3位決定戦

22日 決勝