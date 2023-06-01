◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽カーリング（１９日、コルティナ・カーリング五輪競技場）

カーリング女子の１次リーグ（Ｌ）で、今五輪最後の試合となった世界ランキング５位の日本は、２０２５年世界選手権銅メダルで同１１位の中国と対戦。９−６で勝ち、通算２勝７敗で終えた。

ともに５連敗中の日本と中国だったが、序盤の第４Ｅまで日本が４−１とリード。今大会、初めて３点差をつけて有利に試合を進めた。しかし、第５Ｅで、中国が有利な後攻を生かし、３点を取り、日本は同点に追いつかれた。

後半は一進一退の攻防。６−６の同点で迎えた第９Ｅは、中国が有利な後攻だった。しかし、日本が１点をスチールし、日本７−６リードで最終エンドに入った。最終第１０エンドは、再び中国が有利な後攻。しかし、日本が有利な形で中国を追い込み、最後は中国の最終投者が、ストーン（石）に当てることなくミス。そのまま日本が２点を取り、第３戦のスイス戦に続き、２勝目を挙げ、五輪最後の試合を勝利で飾った。

今大会苦戦したスキップの吉村紗也香、セカンドの小谷優奈の目には涙が浮かんだ。

試合は日本時間午後１０時開始の予定だったが、屋外が大雪のため、チームの到着が遅れるなどして、約２０分遅れで始まった。

１次リーグは１０チームが総当たりを行い、上位の４チームが準決勝に進出する。準決勝は１次リーグの１位と４位、２位と３位が対戦し、勝者が決勝に進み、敗者は３位決定戦に回る。