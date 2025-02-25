ＮＨＫ ＢＳは、３月１日の「Ｔｈｅ Ｃｏｖｅｒｓ」（後１０時５０分）でリバイバルヒット中の「平成のベストヒットＳＯＮＧ」を特集する。

同番組ならではの豪華ラインアップで、平成３０年の歴史を彩るヒットナンバーを歌い継ぐ企画。トレンディードラマの主題歌として社会現象になったミリオンヒットソングや、カラオケが大ブームを巻き起こした平成（１９８９〜２０１９年）。多くの人に親しまれた名曲、時代を超えて愛される「平成のベストヒットソング」を豪華アーティストの名演で届けていく。

ゲストは今年デビュー２５周年を迎える中島美嘉ら。中島はヒット曲「ＯＲＩＯＮ」（２００８年）をセルフカバーする。

平成初期１９９０年代 名曲カバーセレクションでは、スターダスト☆レビューが小田和正の「ラブ・ストーリーは突然に」、氷川きよしが華原朋美の「Ｉ ＢＥＬＩＥＶＥ」、後藤真希がＺＡＲＤの「負けないで」、Ｏｒｉｇｉｎａｌ Ｌｏｖｅの「接吻ｋｉｓｓ」は、郷ひろみ×田島貴男がスペシャルパフォーマンスを披露する。

平成後期２０００年代名曲カバーセレクションでは、ＯＲＡＮＧＥ ＲＡＮＧＥが、同郷の沖縄のバンド・ＭＯＮＧＯＬ８００の「小さな恋のうた」を、柴咲コウは、自身が出演した大ヒット映画「世界の中心で、愛を叫ぶ」の主題歌「瞳をとじて」を、ＭＡＺＺＥＬは、ドリカムの名バラード「やさしいキスをして」をカバーする。