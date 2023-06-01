【今日の献立】2026年2月20日(金)「サワラのから揚げ香味ダレ」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「サワラのから揚げ香味ダレ」 「しらたきの鶏そぼろ炒め」 「長芋とトマトのワサビ和え」 の全3品。
健康の源は美腸にあり！ 野菜やコンニャク、ぬめりのある長芋は腸内環境を良い方に整えてくれます。
【主菜】サワラのから揚げ香味ダレ
一足お先にサワラで春を感じましょう。薬味がきいた爽やかかつ香ばしいタレが食欲をそそります。
調理時間：30分
カロリー：311Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
塩コショウ 少々
片栗粉 大さじ1~2
キャベツ 2枚
ニラ 1/2束
塩 少々
ゴマ油 小さじ1/2
＜香味ダレ＞
きび砂糖 小さじ1
しょうゆ 大さじ2
酢 大さじ2
水 大さじ2
ショウガ 1片
白ネギ 10cm
すり白ゴマ 大さじ1
ゴマ油 小さじ1
揚げ油 適量
塩は少な目に振りましょう。
キャベツは幅1cmの短冊切りにする。ニラは根元を切り落とし、長さ3〜4cmに切る。＜香味ダレ＞のショウガは皮をむいてみじん切りに、白ネギもみじん切りにする。
2. 小さ目の耐熱ボウルに＜香味ダレ＞のきび砂糖、しょうゆ、酢、水を入れてラップをかけ、電子レンジで1分30秒加熱する。
3. (2)をかき混ぜ、ショウガ、白ネギ、すり白ゴマ、ゴマ油を加える。
4. フライパンに1cm程度の揚げ油を注ぎ、中火にかける。サワラを入れ、両面がカリッとするまで揚げ、油をきる。
少な目の油でも大丈夫です。
5. 器に(1)を広げ、サワラを盛って＜香味ダレ＞をかける。
【副菜】しらたきの鶏そぼろ炒め
しらたきとそぼろは相性抜群。腸のお掃除役、美味しく食べる習慣をつけましょう。
調理時間：15分
カロリー：116Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
ゴマ油 小さじ1
＜調味料＞
しょうゆ 大さじ1.5
みりん 大さじ1.5
きび砂糖 小さじ1
ネギ (刻み)適量
アク抜き不要のものもあるので、表示にしたがい下準備しましょう。
2. (1)に鶏ひき肉を加え、ほぐすように炒める。
3. (2)に＜調味料＞の材料を加え、味がからむよう炒めながら煮る。器に盛り、ネギを散らす。
【副菜】長芋とトマトのワサビ和え
市販の麺つゆを使って簡単に作ります。混ぜるだけであっという間に1品完成。
調理時間：10分
カロリー：102Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
プチトマト 5~6個
麺つゆ (3倍濃縮)大さじ1~1.5
練りワサビ 小さじ1/2
焼きのり 少々
2. 器に盛り、ちぎった焼きのりを散らす。
