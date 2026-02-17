40・50代に似合う「高見えシューズ」→【GU値下げ】で1,000円台になってた！

シューズ選びにも手を抜きたくない大人コーデ。40・50代のカジュアルコーデにマッチしそうなブーツが、今なら【GU（ジーユー）】でお値下げ中との情報をキャッチしました。1,000円台とは思えない高見え感があり、きれいめコーデのはずしにももってこいかも。ぜひ在庫があるうちにチェックして。

ほどよいボリュームで今っぽく

【GU】「ボリュームソールレースアップブーツ」\1,990（税込・セール価格）

カジュアルなモカデザインが目を引くレスアップブーツは、足元にほどよい存在感をプラス。ボリュームのあるソールは今っぽさを後押ししつつ、パンツにもスカートにも合わせやすそうです。内側ジップ付きで脱ぎ履きしやすく、抗菌防臭機能付きも高ポイント。高見えするのにこの価格なら気軽にトライしやすいかも。カラーはスエード調のブラウンのほか、スムースレザー調のブラックとダークブラウンの全3色展開です。

アウターとブーツのカラーリンクがポイント

ボリューミーなアウターに対して、下半身はコンパクトにまとめたカジュアルコーデ。アウターとブーツのカラーリンクが好バランスです。ブーツのソールに厚みがあるので、スタイルアップ効果にも期待大。シンプルに見えがちな上下ブラックでも、チェックシャツを挟むだけでこなれて見えるので、ぜひ参考にしてみて。

甘さを足してカジュアルコーデを更新

ミニスカート × ブーツの組み合わせは幼く見えそう……。そんなときはタイツを合わせれば肌の露出も抑えられて、大人コーデにもなじみやすくなります。シックなカラーのなかでブルーのロンTが爽やかな差し色になり、冬 → 春のスイッチコーデにぴったり。ゆとりあるシルエットのトップスを合わせても、ラフに見えにくい着こなしです。

きれいめ派も取り入れやすい黒ブーツ

カジュアルなブーツでもブラックを選べば、きれいめな着こなしのはずしとして使いやすいはず。ブラックのナローシルエットのスカートに合わせれば、下半身がすっきり見えそうです。トップスはイエローのシャツを選べば春先取りコーデに。ブーツが値下げで手に取りやすい今こそ、迎えるチャンスかも。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：A.satozaki