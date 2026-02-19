◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日 ノルディック複合 団体スプリント 前半飛躍ヒルサイズ＝HS141メートル、後半距離リレー2×7.5キロ（2026年2月19日 プレダッツォ・ジャンプ競技場、テーゼロ距離競技場）

今季限りでの現役引退を表明している渡部暁斗（37＝北野建設）の五輪での戦いが終わった。1チーム2人で編成する団体スプリントに山本涼太（28＝長野日野自動車）と組んで出場し、6位に終わって4大会連続メダル獲得はならなかった。以下、レース後の渡部の主な一問一答。

――五輪ラストレースを終えた率直な気持ちは。

「ようやく終わったなっていう感じがする。オリンピックって“最後だなあ”なんて、感傷に浸りながら戦えるような舞台じゃないんで。その瞬間瞬間に、集中して全力で戦っていたんだと思う。だからようやく、ここに来て終わりを感じているという、そんな率直な気持ちです」

――その感情は？

「充実感もありつつ、でも、悔しさもありつつ、もうないのかっていう寂しさもありつつ。いろんな感情が交ざって押し寄せてる、みたいな感じです」

――このレースはヒリヒリする展開だった。

「いや、面白かったですね。スキーもめちゃくちゃ滑ったんで。凄い良いスキーを仕上げてくれるなっていう驚きも含めて、まさか先頭集団まで追いつくと思わなかったし。そこから涼太も良い位置で帰ってくるから、すげえプレッシャー感じながら、でも、楽しく走れました」

――中盤までメダルに届くかもしれないと思っていた？

「チャンスはあるかもなと、ちょっと思いましたね。涼太のアクシデントがあるまでは、結構ドキドキしながら走っていました。久しぶりにワクワクできて、よかったっす」

――季節外れの桜を咲かせると言っていた。

「花びら数枚残っていたのが、最後全部散っちゃった感じ。満開にはならなかったけど、最後の一枚が散るところまで皆さんに見てもらえたので。本当に苦しかったけど、戦い抜いた価値はあったかなと思う」

――22年北京大会後にも引退を考えていた。この4年間を歩いてきてよかったと思う？

「思っている。一番苦しかったけれど、でも、それがなかったらたぶん良い人生だったなって思えない。そういう時間も含めて、良かった時間があるからこそ、悔いなくこの世を去れるみたいな。競技者としてある意味、死を迎える瞬間だと思う。だから、そうやってこの競技の世界を去っていけるというのは良い終わり方だなと思う。これからの人生は、今度自分の命が尽きるときに、良い人生だったなと思えるような人生にしたい」

――後輩たちに伝えたいことは。

「思うようにやってほしい。僕のことをまねるとか参考にするとかでもなく。悩んだときは思い出すことがあってもいいと思うけど、それぞれキャラクターがあるし、それぞれの思い描く形で競技人生を歩んでほしいなと思う」