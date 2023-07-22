◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽カーリング（１９日、コルティナ・カーリング五輪競技場）

カーリング女子の１次リーグ（Ｌ）で、世界ランキング５位の日本は、最後の試合となる同１１位で２０２５年世界選手権銅メダルの中国と対戦。第８エンド（Ｅ）を終了し６−６の同点。

試合は日本時間午後１０時開始の予定だったが、屋外が大雪のため、チームの到着が遅れるなどして、約２０分遅れで始まった。

第６Ｅは日本が有利な後攻。複数点を狙ったが、なかなか有利な陣形を組めず。最後は、最終投者（スキップ）の吉村紗也香が１点を取りに行き、第７Ｅは高校が中国に移った。

第７Ｅは中国が後攻の有利さを生かした。吉村の最終投にプレッシャーをかけ、吉村は難しい止めるショットをミス。相手の最終投が中心に入り、中国が２点を奪った。

第８Ｅは日本が有利な後攻だったが、なかなか有利な陣形を作れずに、１点を取らされる形となった。これで同点となり、残り２エンドとなった。

日本は通算１勝７敗で最下位。すでに準決勝進出が消滅しているため、この試合が今五輪最後の試合となる。

１次リーグは１０チームが総当たりを行い、上位の４チームが準決勝に進出する。準決勝は１次リーグの１位と４位、２位と３位が対戦し、勝者が決勝に進み、敗者は３位決定戦に回る。