ノルディック複合団体スプリント…日本は６位

ミラノ・コルティナオリンピックは１９日、ノルディック複合の団体スプリントが行われ、今季限りでの引退を表明している渡部暁斗（北野建設）、山本涼太（長野日野自動車）で臨んだ日本は６位だった。

前半飛躍（ＨＳ１４１メートル、Ｋ点１２８メートル）で３位につけたが、後半距離（１５キロ）で順位を三つ落とした。優勝はノルウェーで、イエンスルラース・オフテブロは個人２種目を含め、今大会３個目の金メダル。

前半飛躍で首位と２１秒差の３位につけた日本。２人で交互に１・５キロずつ計１５キロを走る後半距離で、五輪最後のレースに臨んだ渡部暁と山本が奮闘した。序盤から中盤まで５人の先頭集団に食らいつき、メダル争いを演じていた。

「久しぶりにドキドキした」と渡部暁。終盤だった。山本が前で転倒したドイツ選手に巻き込まれる形で倒れ、ここでメダル争いから脱落した。ただ、渡部暁は「まさか先頭集団に追いつけるとは。個人戦とは違う面白さは十分伝わったんじゃないかな」と晴れやかだった。

９歳でスキーを始めたきっかけが１９９８年、地元での長野五輪だった。会場で母と一緒にジャンプ団体を観戦した。日の丸飛行隊が抱き合う姿は雪であまり見えなかったが、「盛り上がる会場の熱気がすごく印象に残った」。３７歳まで続けた競技人生の原点だ。

２０１７〜１８年にワールドカップ（Ｗ杯）総合王者になるまで、実力の証明が全てだと思っていた。しかし、「山頂にたどり着いたけど、誰もいない感覚だった」。スポーツの魅力は、多くの人と感動や興奮を共有できることだと気づいた。複合が最も注目される五輪は、やはり「特別」だと再確認した。

目標に掲げた「季節外れの桜」を咲かせることはできなかった。ただ、「最後の花びら１枚が散っていくまで見ていただけた。道半ばで散っていった桜が、若い選手たちの道しるべになってくれたら本望」。最後まで、渡部暁らしかった。（福井浩介）