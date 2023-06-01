ハレの日におすすめ！ごちそうDELI風『サーモンとアボカド、豆のサラダ』
サーモンは、まぐろと並び、刺し身や握りずしのたねとして人気の魚。生のサーモンをサラダ仕立てにすると、ハレの日にぴったりのごちそうメニューになります。
今回、ご紹介するのは「サーモンとアボカド、豆のサラダ」。レモン＋粒マスタードのドレッシングがサーモン＆アボカドのおいしさを格上げします。大きめの角切りにして食べごたえのある一皿に。人が来たときや誕生日などの特別な日におすすめです。ぜひ作ってみてください。
『サーモンとアボカド、豆のサラダ』のレシピ
材料（2〜3人分）
サーモン（刺し身用・さく）……300g
アボカド……1個
ミックスビーンズ（ドライパック）……2パック（約100g）
玉ねぎのみじん切り……1/4個分
レモン汁……大さじ1/2
〈レモンマスタードドレッシング〉
オリーブオイル……大さじ3
粒マスタード……大さじ1
レモン汁……大さじ1
塩……小さじ1/3
こしょう……少々
塩
作り方
（１）下準備をする
サーモンは2cm角に切ってバットに入れ、塩小さじ1/3をふって冷蔵庫で10分ほど置く。ペーパータオルで水けを拭く。アボカドは縦半分に切り込みを入れて分け、種を取って皮をむく。2cm角に切り、レモン汁をかける。
（２）仕上げる
ボールにレモンマスタードドレッシングの材料を入れて混ぜ、玉ねぎ、ミックスビーンズを加えてさっとあえ、10分ほどおく。（1）を加えてあえる。
※レモンマスタードドレッシングに玉ねぎとミックスビーンズをあえただけでも、作りおきOKの副菜として楽しめますよ！