ハレの日におすすめ！ごちそうDELI風『サーモンとアボカド、豆のサラダ』

サーモンは、まぐろと並び、刺し身や握りずしのたねとして人気の魚。生のサーモンをサラダ仕立てにすると、ハレの日にぴったりのごちそうメニューになります。

今回、ご紹介するのは「サーモンとアボカド、豆のサラダ」。レモン＋粒マスタードのドレッシングがサーモン＆アボカドのおいしさを格上げします。大きめの角切りにして食べごたえのある一皿に。人が来たときや誕生日などの特別な日におすすめです。ぜひ作ってみてください。

『サーモンとアボカド、豆のサラダ』のレシピ

材料（2〜3人分）

サーモン（刺し身用・さく）……300g

アボカド……1個

ミックスビーンズ（ドライパック）……2パック（約100g）

玉ねぎのみじん切り……1/4個分

レモン汁……大さじ1/2



〈レモンマスタードドレッシング〉

オリーブオイル……大さじ3

粒マスタード……大さじ1

レモン汁……大さじ1

塩……小さじ1/3

こしょう……少々

塩



作り方

（１）下準備をする

サーモンは2cm角に切ってバットに入れ、塩小さじ1/3をふって冷蔵庫で10分ほど置く。ペーパータオルで水けを拭く。アボカドは縦半分に切り込みを入れて分け、種を取って皮をむく。2cm角に切り、レモン汁をかける。

（２）仕上げる

ボールにレモンマスタードドレッシングの材料を入れて混ぜ、玉ねぎ、ミックスビーンズを加えてさっとあえ、10分ほどおく。（1）を加えてあえる。

※レモンマスタードドレッシングに玉ねぎとミックスビーンズをあえただけでも、作りおきOKの副菜として楽しめますよ！

（『オレンジページ』2024年12月17日号より）