佐野勇斗が全力疾走！斉藤和義『おコメの女－国税局資料調査課・雑国室－』主題歌「鏡よ鏡」MV公開

斉藤和義が、新曲「鏡よ鏡」のMVを公開した。

■「斉藤さんの歌とともに、僕の走る姿を楽しんでほしい」（佐野勇斗）

1月9日に配信リリースされた同曲は、松嶋菜々子主演のテレビ朝日系ドラマ『おコメの女－国税局資料調査課・雑国室－』の主題歌として書き下ろされたもので、ドラマのテーマに合わせて「打ちのめされても、自分の信念は決して自分を裏切らない」というメッセージが込められている。揺れ動く感情や迷いを抱えながらも、ひと筋の光を見つけて歩き出す力強さを描いた作品だ。

MVには、同ドラマのキャストに名を連ねているM!LKの佐野勇斗が出演。監督は映像作家・高木聡が務め、佐野と高木は撮影中に何度も意見を交わし緻密に表現を模索。佐野が息を切らしながら真剣に前へ進む姿と立ち止まりもがく様子は、葛藤や迷い、そして一歩を踏み出す力強さなど楽曲に通じるテーマを見事体現した。

撮影後、佐野は「普段あまり走らないので、たくさん走って気持ちよかった。斉藤さんの歌とともに、僕の走る姿を楽しんでほしい」「自分も芸能界でいろいろと葛藤することが多かったのですが、楽曲『鏡よ鏡』の最後のフレーズがすごく刺さりました。立ち止まったり迷ったりしたときには、この斉藤さんの楽曲を聴いて、前を向こうと思えるような力を感じました」とコメントした。

リリース情報

2026.01.09 ON SALE

DIGITAL SINGLE「鏡よ鏡」

2026.03.18 ON SALE

Blu-ray＆DVD『KAZUYOSHI SAITO LIVE TOUR 2025 DOUBLE SETLIST ～カモシカDAY～』

2026.03.18 ON SALE

Blu-ray＆DVD『KAZUYOSHI SAITO LIVE TOUR 2025 DOUBLE SETLIST ～オオカミDAY～』

