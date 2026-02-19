◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日 ノルディック複合 団体スプリント 前半飛躍ヒルサイズ＝HS141メートル、後半距離リレー2×7.5キロ（2026年2月19日 プレダッツォ・ジャンプ競技場、テーゼロ距離競技場）

今季限りでの現役引退を表明している渡部暁斗（37＝北野建設）の五輪での戦いが終わった。1チーム2人で編成する団体スプリントに山本涼太（28＝長野日野自動車）と組んで出場し、6位に終わって4大会連続メダル獲得はならなかった。

レースを終えた山本は晴れやかな表情だった。「びっくりしましたね。あそこでコケるとは思っていなかったです。でも、本当に楽しかった。日本の皆さんに面白い展開を届けられたかなと思う」。メダルはならなかったが、メダル争いを演じる健闘を見せた。

1.5キロごとに走者を入れ替えるリレーで、渡部が2周目（チーム3周目）に5人の先頭集団に加わり、山本も力走でくらいついた。しかし、チーム8周目にガイガー（ドイツ）に巻き込まれる形で山本が転倒。すぐに立ち上がって追いかけたが、上位3チームから引き離されてメダル争いから脱落した。

この転倒でスキー板が折れるアクシデントが起きていた。「折れている感じがして」と、途中で板の交換を余儀なくされた。転倒のダメージについては、「今のところないです。板だけです」と明かした。

ゴール後には、渡部から「よく頑張ったな。あれはしょうがない」と声をかけられた。今季限りで引退する渡部の後継者として期待される28歳。この結果への悔しさはもちろんある。その上で「今はちょっとうれしさの方が大きいですかね。あの位置で戦えたというのは、一つチームとしてヒントがあったんじゃないかと思う」と今後を見据えた。