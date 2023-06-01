ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーは19日（日本時間20日）に行われる。ショートプログラム（SP）で日本勢が好発進する中、不気味なのがSP5位で中立選手（AIN）として出場しているロシアのアデリア・ペトロシアン。米メディアも「恐るべき存在」と注目している。

17日（日本時間18日）のSPは中井亜美が78.71点で首位、坂本花織が77.23点で2位、千葉百音が74.00点で4位と好発進。アリサ・リウ（米国）も76.59点の3位につけた。

72.89点で5位とメダルを狙える位置にいるのがペトロシアン。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」は、「国際的には謎に包まれたロシア人スケーター、アデリア・ペトロシアンが五輪で実力を示す」と題する記事を掲載した。

18歳について、「今大会に至るまで、彼女は国際舞台では比較的無名の存在だった。しかし、ロシア国内選手権を直近3連覇しているペトロシアンは、日本とアメリカの対決と目されているこの競技において、自らが恐るべき存在であることを知らしめた」と説明する。

また、「物議を醸す存在」とも表現。「ペトロシアンの存在は、ロシアの参加を巡る不透明さを再燃させている。彼女のコーチであるエテリ・トゥトベリーゼは、2022年に薬物検査で失格となり追放されたロシア人フィギュアスケート界のスター、カミラ・ワリエワのコーチでもある。ロシア五輪委員会は、団体戦の金メダルを含む獲得メダルを剥奪され、ワリエワは2025年後半に終了した4年間の出場停止処分を受けた」とした。

同コーチは世界アンチドーピング機関（WADA)から処分を受けなかったとした上で、「このロシア人フィギュアスケートコーチは、公式にはジョージアの男子スケーター、ニカ・エガゼのコーチとしてしてミラノ五輪に参加している。しかし、彼女は月曜日の練習セッションでペトロシアンに付き添っていた」と伝えた。



（THE ANSWER編集部）