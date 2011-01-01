米グーグルが19日（日本時間）に発表した最新スマートフォン「Pixel 10a」は、日本でも時期は未定ながら、発売自体は予定されている。

外観におけるPixel 10aの最大の特徴は、背面のカメラバーが筐体とシームレスに融合した、フラットなデザインだ。実機の写真でそのデザインをあらためてチェックしよう。

従来のモデルではカメラ部分がわずかに突出していたが、新モデルでは段差がなくなり、ポケットへの出し入れがスムーズになったほか、机に置いた際もガタつくことなく水平を保てるようになっている。

耐久性も向上しており、IP68の防水・防塵性能に加え、ディスプレイには「Corning Gorilla Glass 7i」を採用し、傷や落下に対する耐性が高められた。

チップセット（SoC）には「Google Tensor G4」を搭載しており、AIアシスタント「Gemini」にフルアクセスできる。

カメラ機能では、Geminiが撮影の構図やライティングを指導する「カメラコーチ」がAシリーズとして初めて導入された。また、集合写真で全員のベストな表情を合成する機能や、「Auto Best Take」や、写真に自分を追加できる機能なども利用できる。

このほかAシリーズ初となる衛星通信による緊急通報機能「Satellite SOS」にも対応する。また、ファイル共有機能「クイックシェア」では、iPhoneのAirDropともやり取りできる。

日本での発売時期、価格は未発表。実機をご紹介できるタイミングとなれば、あらためて本誌でもお伝えしていく。

カテゴリ スペック プロセッサ Google Tensor G4 / Titan M2 セキュリティ コプロセッサ ディスプレイ 6.3インチ Actua ディスプレイ（1080×2424 POLED）、60～120Hz メモリ / ストレージ 8GB RAM / 128GB、256GB 背面カメラ 4800万画素 広角（f/1.7）＋ 1300万画素 超広角（f/2.2） 前面カメラ 1300万画素（f/2.2） バッテリー 5100mAh（標準）、30時間以上の駆動時間 サイズ / 重量 153.9 × 73.0 × 9.0 mm / 183 g 耐久性 IP68 防水防塵、Corning Gorilla Glass 7i