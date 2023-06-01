【ワンダーフェスティバル2026[冬]】 開催日時：2月8日10時～17時 会場：幕張メッセ 国際展示場 1～8ホール 入場料 当日券：4,000円

タイトーブースでは、高品質フィギュアブランド「spiritale」の新作フィギュアが多数展示されていた。その中でも、もっとも存在感を放っていた「ライザ」と「初音ミク」を中心に、新作をまとめて紹介していこう

まずは「ライザのアトリエ３ ～終わりの錬金術士と秘密の鍵～ ライザ ー水着ver.ー 1/6スケールフィギュア」。「ライザのアトリエ３」の大人に成長したライザの水着姿を立体化している。

見どころはなんといっても、健康的なプロポーションと肉感的な造形美で、いつまでも見ていたくなる魅力に満ちている。台座の水しぶきの表現も相まって、元気よく駆けるライザの躍動感も見事に演出している。

身に着けているパレオが透けていて、布越しに水着や肌が見えているのも非常にそそられるものがあり、ファンなら絶対に見逃せないところだ。

【ライザのアトリエ３ ～終わりの錬金術士と秘密の鍵～ ライザ ー水着ver.ー 1/6スケールフィギュア】

続いては「初音ミク×さいとうなおき 初音ミクのフィギュアをつくってみた！～お絵描きver.～ 1/7スケールフィギュア」。人気イラストレーターのさいとうなおき氏と初音ミク、そしてspiritaleがコラボした夢のフィギュアである。

お絵描きをテーマにした初音ミクとなっており、ツールバー風の天使の輪やショートカットキー、両手には巨大なペンを抱え、様々な画材が飾り付けられている。まさにアートといえる華やかかつポップなデザインに仕上がっている。

このフィギュアには驚きの機能もあり、ミクが持っているペンはなんと発光ギミックが搭載されている。メーカーに伺ったところ、spiritaleブランドでこういったギミックはこれまでにない試みだという。

【初音ミク×さいとうなおき 初音ミクのフィギュアをつくってみた！～お絵描きver.～ 1/7スケールフィギュア】

他にも「GUILTY GEAR」シリーズや「学園アイドルマスター」など、幅広いジャンルの作品が並べられており、どれも高品質フィギュアブランドの名にふさわしいクオリティであった。まだ発売日が決まっていない原型展示も多数あったので、今後の展開にも期待である。

【GUILTY GEAR XX ΛCORE PLUS R ブリジット 1/7スケールフィギュア】【学園アイドルマスター 篠澤 広～光景ver.～ 1/7スケールフィギュア】【GUILTY GEAR -STRIVE- エルフェルト 1/7スケールフィギュア】【僕のヒーローアカデミア ミルコ-Robbi- 1/7スケールフィギュア】【桜ミク ～桜和装ver.～ 1/7スケールフィギュア】【ブルーアーカイブ -Blue Archive- モエ 1/7スケールフィギュア】

