【JAWS フィギュアコレクション 4】 3月中旬 発売予定 価格：1回500円

「SHARK BITE『JAWS』（1975）より」

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「JAWS フィギュアコレクション 4」を3月中旬に発売する。価格は1回500円。

本商品は、2025年に50周年を迎えた海洋パニック映画「JAWS」のシーンを再現したガチャの第4弾。今弾では、映画シリーズ1作目と3作目、そして4作目が立体化されており、4作目は初登場となる。素材には透明パーツを採用し、ボリュームたっぷりに造形。それぞれギミックも搭載されている。

ラインナップは、「SHARK BITE『JAWS』（1975）より」、「BIG EXPLOSION『JAWS 3』（1983）より」、「DEVIL UNDER THE SEA『JAWS THE REVENGE』（1987）より」、「CRISIS AT THE SEA『JAWS THE REVENGE』（1987）より」の全4種。

「SHARK BITE『JAWS』（1975）より」

鮫の口が可動。レバー操作で船長が下降する。サイズは約75mm。

「BIG EXPLOSION『JAWS 3』（1983）より」

レバー操作で鮫のパーツが外れ、牙がこちらに伸びてくる。サイズは約50mm。

「DEVIL UNDER THE SEA『JAWS THE REVENGE』（1987）より」

レバー操作でボートを押し上げて鮫が出現する。サイズは約70mm。

「CRISIS AT THE SEA『JAWS THE REVENGE』（1987）より」

墜落し、浸水するセスナ機に迫る巨大鮫のシーンを再現できる。鮫の口と尾が可動する。サイズは約90mm。

(C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.

