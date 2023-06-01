【MODMAGIC セーフトランスポートケース】 3月6日発売予定 価格：オープン(市場想定売価：1,628円前後)

ビット・トレード・ワンは模型関連製品プロダクトブランド「MODMAGIC」より、「MODMAGIC セーフトランスポートケース」を3月6日発売する。価格はオープン(市場想定売価：1,628円前後)。

「MODMAGIC セーフトランスポートケース」は、模型の完成品やフィギュアなどを安全に運搬するためのキャリーケース。 上下に配置したウレタンフォーム製のプロファイル（凹凸）フォームが、収納物をやさしく包み込み保護するため、持ち運び時の揺れや接触リスクを抑えることができる。内径はウレタンフォームを除いた状態で約W220×H110xD65 mm。BANDAI SPIRITSのガンプラ、1/144クラス(約高さ130mm)相当の完成品模型なら2体の収納を想定し設計されている。

BANDAI SPIRITSのガンプラ、1/144クラス(約高さ130mm)相当の完成品模型を2対収納可能

1体ならかなり余裕のあるサイズだ

外側はキャリーハンドル付きのハードケース形状で、サイズは約W290×H120×D80mm。模型イベントへの搬入や、保管・移動に最適。本体自体コンパクトなためバッグへの収納など取り回しもしやすいケースとなっている。イベントなどでの持ち運びだけでなく、模型などの収納、保護にも役立てるアイテムだ。

ロックもしっかりしており、持ち運びやすい

凹凸のあるウレタンで模型やフィギュアを保護する

(C)創通・サンライズ

(C) 2025 - BitTradeOne.