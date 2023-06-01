【G19 Gen5 MOS】 1月29日 発売 メーカー：東京マルイ メーカー希望小売価格：25,080円

HOBBY WatchのYouTubeチャンネルにて、東京マルイが1月29日に発売したガスブローバック「G19 Gen5 MOS」の実射動画を公開した。

「G19 Gen5 MOS」は、コンパクトで扱いやすく、それでいてしっかり当てられる実力を持ったガスブローバックガン。「G17 Gen5 MOS」のコンパクトモデルとして「Gen5」系の性能と取り回しの良さを備えているのに加えて、冬でも全弾撃ち切れる作動性もある。

初めてのガスブローバックハンドガンとしても安心して使える高い完成度だけでなく、慣れてきたら同社の他の「グロック」用マガジンを使うことで、性能の違いも楽しめる間口の広さが魅力となっている。

動画では、33m先の40cmのターゲットを撃つ様子を公開。また、レビュー記事では外観や使い心地について、「G17 Gen5 MOS」との比較など細かい数値も交えながら紹介している。是非ご覧いただきたい。

【「G19 Gen5 MOS」実射】

