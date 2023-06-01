19日夜、福岡市総合図書館で男女3人が刃物で襲われ、警察は、女性1人の首に切りつけた殺人未遂の疑いで、自称61歳の男を現行犯逮捕しました。



■平山翼記者

「現場となった図書館です。複数の警察車両が確認でき、入り口には規制線が張られています。」



警察によりますと、19日午後8時前、福岡市早良区の福岡市総合図書館で「刃物を所持した人を警備員が確保した。人が刺されていて意識はある」と、110番通報がありました。





警察が駆けつけると、警備員が男を取り押さえていて、警察は男を殺人未遂の疑いで現行犯逮捕しました。

逮捕されたのは、すべて自称で、福岡市早良区西新の無職、吉井辰夫容疑者（61）です。



吉井容疑者は、図書館の利用者で50歳の女性の首に殺意を持って刃物で切りつけ、ケガをさせた疑いです。



図書館の1階では女性のほかに高齢の男性2人が刃物で襲われ、1人は腹を刺されて重傷、もう1人は手にケガをしています。

吉井容疑者は3人とは面識がないとみられ、女性に対する殺人未遂容疑について「私がしたことに間違いありません」と容疑を認めています。



男性2人を襲ったことも認める供述をしているということです。

図書館の利用は午後8時までで、閉館間際でした。