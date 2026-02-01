松田好花“日向坂46”として最後の『ANNX』に金村美玖＆小坂菜緒が生出演へ
ニッポン放送『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX（クロス）』（深0：00）が、19日深夜に放送。来週26日深夜の放送に、2期生の金村美玖、小坂菜緒が生登場することが発表された。
【写真】満面の笑みで…ピースを披露する松田好花
松田は「日向坂46としての活動が2月末までということで。3月の放送は『松田好花のオールナイトニッポンX』として放送させていただきます。そして、来週2月26日、金村美玖、小坂菜緒出演決定！間に合ってよかった。日向坂メンバーとして放送する最後に来てくれることになりました。本当に2期生回をやりたいと思っていて。最後、無事にかないまして、2人が生放送で来てくれることになりました」と喜びを口にしていた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
【写真】満面の笑みで…ピースを披露する松田好花
松田は「日向坂46としての活動が2月末までということで。3月の放送は『松田好花のオールナイトニッポンX』として放送させていただきます。そして、来週2月26日、金村美玖、小坂菜緒出演決定！間に合ってよかった。日向坂メンバーとして放送する最後に来てくれることになりました。本当に2期生回をやりたいと思っていて。最後、無事にかないまして、2人が生放送で来てくれることになりました」と喜びを口にしていた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。