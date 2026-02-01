2月19日(木)、女優の菅井友香がパーソナリティを務めるラジオ番組「サントリー生ビールpresents『菅井友香 の #ぷっはーと乾杯ラジオ』（文化放送・毎週木曜日21時30分～22時）が放送。菅井がリニューアル初回放送を迎えての感想を語った。

-「番組続けさせていただけてうれしい」-

先週までとは違うOPに「お洒落な感じになりましたね」と一言。放送１５０回というタイミングでリニューアルを迎えたことについては、「気持ちが引き締まりますし、とてもありがたい。こうして番組続けさせていただけてうれしいなと思います」と感謝を語った。

今回、番組がリニューアルをした理由はサントリー生ビールがリニューアルしたことがきっかけ。それを受けて「今日あった小さな良いことやちょっと頑張ったことなどをおつまみに語っていく番組」として、タイトルと内容を変更したという。

番組タイトルにもなっている「ぷっはー」については、サン生を飲んだ人が思わず漏らす「ぷっはー」とリスナーを指す愛称である「ぷっはー」のダブルミーニングとなっているようだ。

番組後半には菅井がおつまみを自分で作る新コーナーが立ち上がったほか、乾杯の挨拶やハッシュタグなどが変更になったり、新コーナー募集がはじまるなど、様々な要素がリニューアルされている。これまで聴いたことがなかった方もこの機会にぜひ一度聴いてみて欲しい。