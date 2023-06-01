　20日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比590円安の5万6970円と急落。日経平均株価の現物終値5万7467.83円に対しては497.83円安。出来高は5775枚となっている。

　TOPIX先物期近は3822ポイントと前日比32.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は30.09ポイント安で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 56970　　　　　-590　　　　5775
日経225mini 　　　　　　 56965　　　　　-595　　　134712
TOPIX先物 　　　　　　　　3822　　　　 -32.5　　　　8142
JPX日経400先物　　　　　 34525　　　　　-315　　　　 590
グロース指数先物　　　　　 748　　　　　　-3　　　　 580
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース