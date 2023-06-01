日経225先物：20日0時＝590円安、5万6970円
20日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比590円安の5万6970円と急落。日経平均株価の現物終値5万7467.83円に対しては497.83円安。出来高は5775枚となっている。
TOPIX先物期近は3822ポイントと前日比32.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は30.09ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 56970 -590 5775
日経225mini 56965 -595 134712
TOPIX先物 3822 -32.5 8142
JPX日経400先物 34525 -315 590
グロース指数先物 748 -3 580
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
