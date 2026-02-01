【AYANEO POCKET VERT 国内正規版】 2月20日 発売 価格：79,800円

天空は、AYANEO社が開発した縦型Androidゲーム機「AYANEO POCKET VERT 国内正規版」を2月20日に発売する。価格は79,800円。

本製品は、往年のゲームファンが親しんできた「縦型」というフォームファクタにこだわり、現代の最高峰技術を詰め込んだハイエンドモデル。フルCNC削り出しで、一体成型された構造のユニボディが採用されている。

最大の特徴は、これまでの携帯ゲーム機の常識であった「物理アナログスティック」をあえて排除したこと。これにより、ポケットへの出し入れを妨げる突起がなくなり、CNC加工によるアルミニウム合金の美しい質感と相まって、洗練されたデザインと携帯性を両立させている。

国内正規版は、AYANEO社が提供するグローバル保証に加え、天空グループによる国内1年間の保証をつけたモデル。保証期間終了後も、ボタンやバッテリー交換など修理対応が日本国内で可能（注）となっている。

（注）修理料金は個別に見積もりが必要。

主な特長

美しさと機能性を追求した「フルCNC削り出しユニボディ」と「完全フラット」な操作系

1つのアルミ合金ブロックから精密に削り出した「ユニボディ」構造を採用。継ぎ目のないシームレスな外観と、手に持った瞬間に伝わる高い剛性を実現している。

物理スティックを排し、高精度な「タッチパッド」を右側に配置することで、前面の突起を完全になくしている。これにより、カバンやポケットの中でスティックが引っかかるストレスを解消し、真の意味での「ポケットサイズ」を実現している。タッチパッドは直感的な操作が可能で、クラシックタイトルから最新のAndroidゲームまで、デザインを損なうことなく快適にプレイできる。

縦型機では規格外。Snapdragon 8+ Gen 1とアクティブ冷却の融合

本製品はフラッグシップ級SoC「Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1」を搭載。スリムな筐体に本格的な冷却ファンを内蔵している。これにより、高負荷なゲームアプリや高画質なエミュレーションにおいても、熱による速度低下（サーマルスロットリング）を防ぎ、安定した高フレームレートを維持する。

視覚に訴える1,440×1,600高解像度ディスプレイと、大容量6,000mAhバッテリー

3.5インチというコンパクトな画面サイズでありながら、1,440×1,600、415PPIという高解像度を実現。4:3に近いアスペクト比は、レトロゲームを当時の雰囲気のまま、より鮮明に描き出す。また、小型機において課題となるバッテリー容量も、クラス最大級の6,000mAhを確保。効率的な電力管理と合わせて、外出先での長時間の移動中も充電を気にすることなく、お気に入りのタイトルを遊べるスタミナを備えている。

【AYANEO POCKET VERT 国内正規版】

カラー：ムーンホワイト/ミッドナイトブラック/ラヴァレッド

主な仕様：Snapdragon 8+ Gen 1/12GB/256GB