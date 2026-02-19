1998年長野五輪ノルディック複合代表

ミラノ・コルティナ五輪を中継したNHKからスタジオ出演した56歳のオリンピアンキャスターが視聴者の混乱を誘っている。

19日に行われたノルディック複合チームスプリントの中継で、スタジオゲストとして登場したのは1998年長野五輪ノルディック複合代表でスポーツキャスターの荻原次晴さんだった。

双子の兄・健司さん（現・長野市長）を持つことでも知られる次晴さん。現役時代は兄弟でワールドカップの優勝を争い、世界選手権の団体戦ではチームメートとして優勝に貢献した実績もある。

1998年の長野五輪では個人6位、団体5位の成績を残し、この年を限りに現役を引退。あれから28年が経った今、次晴さんの姿に視聴者からは様々な声が上がった。

「あれ？長野県知事じゃなかった？お兄さんか？」（※実際は長野市長）

「荻原健司なのか、荻原次晴なのか、表示を常時出してくださーい！」

「おっ！荻原健司かと思ったら次晴か。今だに区別がつかない」

「マナカナは攻略出来たが荻原健司 荻原次晴は30年ぐらい攻略出来てない！」

健司さんとの区別に頭をひねる視聴者が続出。一方で「荻原次晴変わらんよなぁ…ほんまに歳食ってるんかってくらいビジュ変わらんよな」「荻原次晴さんは56歳なのか。ずいぶん若く見えるな」と少しも老けない容姿に驚きの声も。

現役引退後はタレントに転身し、コメンテーターとしても活動する“荻原ツインズ”の弟に熱い視線が注がれていた。



（THE ANSWER編集部）