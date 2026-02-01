浦和がドイツ２部マクデブルクを退団した元日本代表ＦＷオナイウ阿道（３０）を獲得することが１９日、決定的となった。近日中にもメディカルチェックを受け、正式契約を結ぶ見込み。かつて１７年に浦和でプレー（１８年は山口、１９年は大分に期限付き移籍）したストライカーが、９年ぶりの復帰となる。

オナイウは高い身体能力と決定力を武器に、１８年にはＪ２山口で２２ゴール。前回浦和に所属した際にはポジションをつかめなかったが、２０年に浦和から完全移籍した横浜Ｍでは、２１年に１２ゴールを挙げた。その後は欧州に渡り、２１―２２年はフランス２部トゥールーズで１０ゴール、２３―２４年にも同２部のオセールで１５ゴールをマークして１部昇格に貢献。しかしフランス１部では結果を残せず、昨年９月に加入したドイツ２部マクデブルクでは出場機会を失っていた。

浦和はＦＷ小森飛絢が昨年１２月に行った左肩の反復性肩関節脱臼で全治５か月と診断されており、復帰までにまだ時間がかかる状況。さらに前節のＦＣ東京戦でＦＷ松尾佑介が負傷し、当面は離脱となる。ストライカー不足を補う存在として、２１年以来５年ぶりのＪ復帰となるオナイウに期待がかかる。