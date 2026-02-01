東方神起20周年記念映画『IDENTITY』、新場面写真2点解禁 2017年の“再始動”直後ショットほか
東方神起の日本デビュー20周年を記念した映画『東方神起 20th Anniversary Film『IDENTITY』』（2月20日全国公開）より、新たな場面写真2点が解禁された。
【画像】東方神起の映画『IDENTITY』より、解禁となった別カット
2025年に日本デビュー20周年を迎えた東方神起。本作は、2011年の再始動以降、2011年アルバム『TONE』発売から2025年開催の20th Anniversary LIVE TOUR 『ZONE』にかけて、新たに編集されたドキュメンタリーとLIVEパフォーマンス映像、そしてこの映画のために収録したユンホとチャンミンのインタビューで紡がれ、前人未到の領域を歩み続けてきた東方神起の“IDENTITY”に迫る作品となっている。
新たに解禁になったのは、2017年の再始動直後、写真撮影中、夜風を浴びながらリラックスして談笑する二人をとらえた1枚と、コロナ禍明けのLIVEとなった「CLASSYC」(2023)に挑むべくリハーサルを重ねる二人をとらえた一枚。柔らかな表情と、真剣な表情。対照的な写真ながら、どちらもファンへ思いを届けたいと願う二人の想いがあふれる貴重な場面写真となっている。
同作は、22日午後1時30分から全国5劇場（札幌シネマフロンティア／新宿バルト９／ミッドランドスクエア シネマ／Ｔ･ジョイ梅田／Ｔ･ジョイ博多）での“応援上映”の実施も決定している。チケットは18日午前0時より各劇場の公式サイトで販売開始。
東方神起は4月25日と26日、自身3度目・海外アーティスト最多となる日産スタジアム公演「東方神起 20th Anniversary LIVE IN NISSAN STADIUM 〜RED OCEAN〜」を開催する。
【画像】東方神起の映画『IDENTITY』より、解禁となった別カット
2025年に日本デビュー20周年を迎えた東方神起。本作は、2011年の再始動以降、2011年アルバム『TONE』発売から2025年開催の20th Anniversary LIVE TOUR 『ZONE』にかけて、新たに編集されたドキュメンタリーとLIVEパフォーマンス映像、そしてこの映画のために収録したユンホとチャンミンのインタビューで紡がれ、前人未到の領域を歩み続けてきた東方神起の“IDENTITY”に迫る作品となっている。
同作は、22日午後1時30分から全国5劇場（札幌シネマフロンティア／新宿バルト９／ミッドランドスクエア シネマ／Ｔ･ジョイ梅田／Ｔ･ジョイ博多）での“応援上映”の実施も決定している。チケットは18日午前0時より各劇場の公式サイトで販売開始。
東方神起は4月25日と26日、自身3度目・海外アーティスト最多となる日産スタジアム公演「東方神起 20th Anniversary LIVE IN NISSAN STADIUM 〜RED OCEAN〜」を開催する。