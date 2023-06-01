川口春奈＆目黒蓮が共演『silent』TVerで無料配信開始
俳優の川口春奈と目黒蓮（Snow Man）が共演し、2022年にフジテレビ系で放送されたドラマ『silent』が、20日から民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」で無料配信を開始する。
【CMカット】誕生日コーデを楽しそうに選ぶ目黒蓮
完全オリジナルとなる今作は、同局連続ドラマ初主演の川口春奈が主人公の青羽紬を、フジテレビ連続ドラマ初出演の目黒蓮が紬の高校時代の恋人・佐倉想を演じた。2022年度の「TVerアワード」でドラマ大賞を受賞するなど、大きな話題を呼んだ。
主人公の紬が、本気で愛するも別れることになってしまった高校時代の恋人・想と8年の時を経て偶然の再会を果たし、そこに待ち受けていた現実と向き合いながらも寄り添い、乗り越えていこうとする姿を丁寧に描いていくラブストーリー。
大切な人との別れを乗り越え、今を生きようとしている女性と、障がいを患ってしまったことで自分と向き合えず別れを選んでしまった青年。音のない世界でもう一度“出会い直す”ことになった2人と、それを取り巻く人々が織り成す、切なくも温かい物語がつむがれる。
このほか出演は鈴鹿央士、桜田ひより、板垣李光人、夏帆、風間俊介、篠原涼子ら。
【CMカット】誕生日コーデを楽しそうに選ぶ目黒蓮
完全オリジナルとなる今作は、同局連続ドラマ初主演の川口春奈が主人公の青羽紬を、フジテレビ連続ドラマ初出演の目黒蓮が紬の高校時代の恋人・佐倉想を演じた。2022年度の「TVerアワード」でドラマ大賞を受賞するなど、大きな話題を呼んだ。
大切な人との別れを乗り越え、今を生きようとしている女性と、障がいを患ってしまったことで自分と向き合えず別れを選んでしまった青年。音のない世界でもう一度“出会い直す”ことになった2人と、それを取り巻く人々が織り成す、切なくも温かい物語がつむがれる。
このほか出演は鈴鹿央士、桜田ひより、板垣李光人、夏帆、風間俊介、篠原涼子ら。