◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽カーリング（１９日、コルティナ・カーリング五輪競技場）

１次リーグ（Ｌ）で、世界ランキング５位の日本のフォルティウスは、最後の試合となる同１１位の中国と対戦。前半第５エンド（Ｅ）を終了し４−４の同点となった。

試合は日本時間午後１０時開始の予定だったが、屋外が大雪のため、チームの到着が遅れるなどして、約２０分遅れで始まった。

第４Ｅは中国が有利な後攻。しかし、最終投者（スキップ）の吉村紗也香が２投目で、日本に有利な陣形を円形のハウス内に作り上げ、中国にプレッシャーをかけた。中国の最終投者は、そのプレッシャーに負けミス。日本が２点をスチールした。

第５Ｅも有利な後攻は中国。しかし、２人目に投げるセカンドの小谷優奈がダブルテイクアウトで中国の石をなくすなど、有利な形で吉村につなげた。しかし、吉村の１投が意図よりもわずかにずれ、相手が最終投で３点を奪い、同点で前半を終えた。

日本は通算１勝７敗で最下位。すでに準決勝進出が消滅しているため、この試合が今五輪最後の試合となる。

１次リーグは１０チームが総当たりを行い、上位の４チームが準決勝に進出する。準決勝は１次リーグの１位と４位、２位と３位が対戦し、勝者が決勝に進み、敗者は３位決定戦に回る。