◆ミラノ・コルティナ五輪▽ノルディックスキー・複合（１９日、イタリア・プレダッツォ、テーゼロ）

男子団体スプリントで、渡部暁斗（北野建設）と山本涼太（長野日野自動車）の日本は６位入賞だった。２人１組で争う新種目の前半飛躍（ヒルサイズ＝ＨＳ１４１メートル）で渡部暁は１１９メートル、山本は１２５・５メートルを飛んで３位につけたが、１・５キロを交互に５度ずつ滑る後半距離（１５キロ）で順位を落とした。

＊ ＊ ＊

渡部は「いいジャンプはできなかったが、クロスカントリーはすごくスキーが滑ってくれて、ちょっと面白い展開に持って来れて、久しぶりにワクワクして走れました」と充実の表情で振り返った。

過去４個のメダルを獲得したレジェンドも年齢にはあらがえず、この４年間は苦しんだ。「『やる意味あったのかな？』ってぐらいの４年間だったが、自分が何もなくなるまで戦い続けることを、自分と向き合いながら続けることができた。最後、いい五輪だったかなと思います」と笑顔を見せた。

１７歳で出場した０６年トリノ五輪から２０年、競技の第一線を走り続けてきた。「自分でも何がやりたかったのがわからないぐらいなんですけど、道なき道をかき分けてここまできて、それが面白かった。極められた気はしていなくて、道半ばで諦める形だが、すごくいい人生だったなと思ってます」

最後に一花咲かせることを目標に、最後の五輪の舞台に懸けてきた。「桜は咲きましたか？」と問われた渡部は「桜、咲いてましたね」と万感。「本当に最後の花びら１枚が散っていくまで、皆さんに見ていただけた。これが道しるべになってくれたら本望です」とうなずき、最後は自らマイクに向かい「応援ありがとうございました！」と感謝した。