◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日 カーリング女子1次リーグ 日本−中国（2026年2月19日 コルティナ・カーリング競技場）

1次リーグ（L）敗退が決まっている日本代表フォルティウス（世界ランク5位）は19日、最終戦で中国（同11位）と対戦。3点リードで迎えた第5エンドは3点を奪われ4―4の同点で前半戦を終えた。

「残り1試合、五輪では最後の試合になるので、自分たちのゲームができるように思い切り戦いたい」

スキップ吉村にとって、ようやく立った五輪の舞台は悔しい結果となった。金メダルを目標に乗り込んだイタリア。だが、最終戦を迎える前にメダルへの道が絶たれた。それでも「恩返し」の2勝目へ、メンバー全員明るい表情で今大会9戦目へ臨んだ。

大雪の影響で開始時間が遅れた第1エンドは中国がブラックエンドとし、第2エンドは日本が終始優勢に進め1点を取らせる形で終了。後攻となった日本は、第3エンドで吉村が微妙なタッチが要求される中でダブルテイクアウトをしっかりと決め逆転の2点を奪った。勢いに乗った日本は第4エンドも先攻ながら先手先手で中国に苦しい状況をつくり続け、2点のスチールに成功。4―1とリードを3点に広げた。だが、第5エンドは3点を許す。4―4の同点で折り返した。

10チーム総当たりで4位までが準決勝へ進む1次Lで、日本は初戦からスウェーデン、デンマークに連敗。第3戦で世界ランク1位のスイスに7―5で逆転勝ちしたが、その後も米国、韓国、カナダに敗れた。17日に対戦したイタリアに敗れて6敗目を喫し、1次L敗退が決まっていた。18日には英国と対戦。3−9で敗れ5連敗となった。