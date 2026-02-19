◇アジア・チャンピオンズリーグ2（ACL2）決勝トーナメント1回戦 G大阪 2（2試合合計3―2）1 浦項（2026年2月19日 パナスタ）

G大阪が執念のベスト8進出を決めた。最後は押し込まれる時間が続き、一旦「5分」と表示されたアディショナルタイムが「9分」に変更されるアクシデントにも見舞われたが、浦項（韓国）に2―1勝利。2試合合計スコア3―2とした。

今大会4試合連発となったMF山下諒也は「あまり考えていないからですかね。点を決めなきゃ、決めなきゃと思っているよりも、チームを助けるプレーをしたいと思っていて、気持ちを楽にしてやっている。それが出ているとは思う」とフォア・ザ・チームの精神がゴールを呼び込んでいると胸を張った。

ただ前半41分のゴール然り、抜群のスピードは相手にとって大きな脅威になっている。「スピードへの対策はないと思っている。試合が始まってから背後を取れるな、と考えていました。（得点シーンは）ボールがバウンドして奥に転がるか、相手が体を先に入れてくるかなと思っていたら、相手が体の向きを変えそうな雰囲気があったので、その前に自分の体を入れることにした」。相手DFとの駆け引き、味方との連係。決して足が速ければ良いプレーができるわけではない。

1メートル64の小兵が熾烈なプロの世界で生き抜くには、いかに考えてプレーができるか。それを体現しているからこその4試合連発だった。