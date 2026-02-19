2008年にデビュー曲が大ヒットした“一発屋”歌手が、全盛期の最高月収を明かし、共演者を驚かせる場面があった。

【映像】“一発屋歌手”52歳現在の姿

「ぽっぽ ぽっぽ」のフレーズが若者を中心に大流行し、着うたで200万ダウンロードを記録するなど一世を風靡した『六本木〜GIROPPON〜』。パンチパーマが特徴的な歌手・鼠先輩のデビュー曲だ。

2月19日に放送された『資産、全部売ってみた』（ABEMA）では、資産ともいえるその楽曲の歌唱印税の権利はいくらになるのか？その資産を売るのか？という質問を、鼠先輩本人にぶつける企画を実施。その際、全盛期の稼ぎについても聞いてみた。

すると、鼠先輩は「いやらしい番組ですね」と苦笑いしつつも、「当時一番稼いだ月で1200万円」と告白してくれた。

この金額にスタジオMCも反応し、平成ノブシコブシの吉村崇は「うわー！」、小島瑠璃子は「すっご！月ででしょ？」と驚きの声をあげていた。

『資産、全部売ってみた』は、売れる資産を全部売却し、ゼロから再設計に挑む人々を追う、人生再スタート応援ドキュメントバラエティ。番組MCを、芸能活動再開後初レギュラーとなる小島と、吉村の2人が務める。