きょうの為替市場、ＮＹ時間に入って再びドル高が強まっており、ドル円は１５５円台に再浮上している。東京時間に１５５円台を回復していたが、海外時間に入って１５４円台に伸び悩んでいた。先ほど発表の米新規失業保険申請件数が米労働市場の底堅さを示したこともドル買戻しに繋がっている。



前日は、堅調な米経済指標と想定外にタカ派だったＦＯＭＣ議事録を受けて、米国債利回りは上昇を継続し、ドルもショートポジションの調整が続いている。前日のドル指数は０．５％上昇し、３日続伸かつ今月最大の上昇率を記録していた。



アナリストは「議事録を受けてドルは下値を固めつつある。ＦＲＢは市場の利下げ期待を抑制し、インフレが再加速すれば“利上げ”の可能性も排除していない」と言及。また、「予想を上回る指標が続いたことで米国債利回りが上昇し、次の米経済指標がこの流れを崩さない限り、週末にかけてドルは上昇バイアスがかかる」とも述べた。



日本時間０時のＮＹカットでのオプションの期日到来は１５５円に観測されている。



19日（木）

155.00（15.0億ドル）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

