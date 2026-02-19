「PUI PUI モルカー」の見里朝希監督が手掛ける新TVアニメ「Candy Caries(キャンディーカリエス)」の第2弾ティザーPVが公開となりました。

2021年3月にYouTubeにて公開、現在175万回再生され、海外でも大きな注目を集めたストップモーションアニメ「Candy Caries(キャンディーカリエス)」。本作は、社

会現象を巻き起こした「PUI PUI モルカー」や第8回アジアン・アカデミー・クリエイティブ・アワード2025で最優秀アニメーション賞を受賞した Netflixシリーズ「My Melody & Kuromi」を手掛けた見里朝希監督が生んだショートムービーです。

TVアニメ「キャンディーカリエス」が、2026年4月15日(水)よりTBS「よるのブランチ」内にて放送されることが決定！

また、主題歌を担当するのは日本最大規模のサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」のファイナリストから結成されたガールズグループ「IS:SUE」。主題歌のタイトルは「Telepathy(テレパシー)」と、まさに一心同体であるアメとカリエスの関係とも親和性の高いタイトルとなっており、本作が表現する“ぷくちゅる”な世界とどんなコラボレーションを見せてくれるのか、期待が高まるばかりです！

さらに、ぷくぷくにはれた頬っぺたがチャームポイントの女の子・アメ役に声優の佐藤みゆ希さん。

アメの口の中に住む自由奔放な虫歯・カリエス役に声優の武田華さん。

子どもたちを捕まえては、無理やり虫歯を治療するマッドな歯医者・狂人歯医者役に俳優、コメディアン、彫刻家(造形作家)とマルチに活躍の場を広げる片桐仁さん。

カリエスの彼氏・ハロルド役に謎解きクリエイターとして活躍する松丸亮吾さん。

アメ母役は数々の映画やドラマに引っ張りだこの野呂佳代さんが務め、アメとカリエスのドタバタな毎日をよりカラフルに彩ります！

第2弾ティザーPVも解禁。本映像は、プラバンやアクリルという独特な素材を積み上げて、個性豊かなキャラクターたちや作品を彩るカラフルなアイテムなどが出来上がっていく様子を収めたスペシャルな内容となっています。

ひとつひとつ細部までこだわりの詰まったデザインを見ることができるほか、ラストにはアメとカリエスがストップモーションアニメとして動く姿も公開され、ますます春の放送が楽しみになる仕上がりです。



・TVアニメ「キャンディーカリエス」第2弾ティザーPV｜4/15(水)より放送開始！

https://youtu.be/S4kNFcTJ9Ak?si=3P3LbbhP4qL9VWVa

さらにLINEスタンプ第2弾、LINE着せかえも好評発売中！ ミカンやビーフ、狂人歯医者など、キャラクター数も大きく増えてパワーアップ!! あなたのトーク画面をぷくちゅるに彩ってみては？

これまでにない質感とカラフルでポップな世界観が織り成す“ぷくぷくでちゅるちゅる”なキャラクターたちの活躍をお楽しみに！

キャストコメント

▼主題歌担当 IS:SUE

みなさんこんにちは!

IS:SUE の NANO です!

この度なんと、「キャンディーカリエス」の主題歌を私たち IS:SUE が務めさせていただくことになりました!

とっても光栄です。これまでの IS:SUE とはまた違った一面をお見せできる、キュートな雰囲気の楽曲になっています。きっと頭から離れなくなること間違いなしなので、是非、たくさんの方々に思わず口ずさんでいただけたら嬉しいです。

私たち IS:SUE も「キャンディーカリエス」の世界に仲間入りする気持ちで、作品をもっともっと盛り上げていけたらなと思っています!

春の放送をお楽しみに!

▼狂人歯医者役 片桐 仁

虫歯から見たらマッドサイエンティストに見える、”歯医者さん役”でアフレコさせていただきました。

監督の見里さんは、”人生をコマ撮りアニメに捧げた”とてつもない人です!

色々な素材を使ったアニメーションを見ましたが、プラ板を使ったコマ撮りアニメは初めての感覚でした! 透ける素材ならではの奥行きの表現! 平面的な構図と立体的な構図で変わるシーン!

ついに完成したとのことで、観るのが楽しみです!!

▼ハロルド役 松丸亮吾

「ゲスト声優ではなく声優としてオファーしたい」というご依頼をいただいた時、光栄すぎて飛び上がるほど嬉しかったのを覚えています。

僕が演じる『ハロルド』というキャラは、爽やかで優しそうに見えて実はクズなキャラなので、心を込めずに表面的な優しい声を出せるように研究して頑張りました!

キャンディーカリエスは、プラバンを1コマ1コマ動かして作り上げられた、斬新なアニメ作品です。可愛くて、コミカルで、キラキラしていて、思わずうっとりしてしまう不思議な作品… 早くみんなにもこの感情を共有したいです。ぜひお楽しみに!

▼アメ母役 野呂佳代

キャンディーカリエスのスタッフさんに伺った、撮影方法がとても興味深く、繊細に時間をかけて作ってきたんだなと思いました。

そんな素敵な作品にお母さんの役で選んでいただけたことが嬉しかったです。声優の経験があまりなく、お母さんは姿がない役だったので、大変な事もありましたが、監督やスタッフの皆さんにアドバイス頂きながらやらせていただきました。

とても綺麗なアニメーションでユニークな主人公、物語なので、是非楽しんでいただきたいです。

「キャンディーカリエス」作品情報

新作オリジナルTVアニメ「キャンディーカリエス」

2026年4月15日(水)からTBS「よるのブランチ」内にて放送開始!

YouTubeにて全話無料配信!

★あらすじ

甘いものが大好きな子ども・アメ。口の中には虫歯の『カリエス』が暮らしていた!

アメのことを「ママ」と呼び、歯を家具にしたり身体を乗っ取ったりと自由奔放なカリエスに、アメはいつも振り回されてばかりで…。

「わたし、ママじゃない!」

「ママでしょ あたしのためにお部屋用意してくれてるし、いつも甘いもの食べて育ててくれてるじゃん」

アメとカリエス――ちょっぴり変わった親子!?のドタバタ日常コメディ!

★スタッフ

原作 :見里朝希/WIT STUDIO 監督 :見里朝希 副監督 :森井ケンシロウ 脚本 :西中千晶 編集 :齋藤朱里

音響監督 :えびなやすのり 音響制作 :サウンドチーム・ドンファン 音楽 :帆足圭吾

アニメーションプロデューサー :山田健太 アニメーション制作 :TORUKU from WIT STUDIO 製作 :トゥースフェア

リーズ

★キャスト

アメ:佐藤みゆ希 カリエス:武田 華

ミカン:引坂理絵 ビーフ:矢部雅史 サメ:齋藤彩夏

狂人歯医者:片桐 仁 ハロルド:松丸亮吾 アメ母:野呂佳代

★放送&配信情報

2026 年 4 月 15 日(水)から TBS「よるのブランチ」内にて放送開始、YouTube にて全話無料配信

★主題歌情報

タイトル:「Telepathy」

アーティスト:IS:SUE(UNIVERSAL SIGMA / LAPONE GIRLS)

（c）Tomoki Misato/WIT STUDIO/トゥースフェアリーズ

公式ホームページ:https://www.candycaries.com/

公式 X:@candycaries (https://x.com/candycaries)

公式 Instagram:@candycaries (https://www.instagram.com/candycaries/)

公式 YouTube:https://www.youtube.com/@candy_caries

公式 TikTok:https://www.tiktok.com/@candy_caries

公式ハッシュタグ:#キャンディーカリエス #candycaries