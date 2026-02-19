ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国カーリング男子、1次Lでドイツに敗れる ミラノ五輪 中国カーリング男子、1次Lでドイツに敗れる ミラノ五輪 中国カーリング男子、1次Lでドイツに敗れる ミラノ五輪 2026年2月19日 23時24分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １９日、カーリング男子１次リーグのドイツ戦に臨む中国代表。左から費学清（ひ・がくせい）、李智超（り・ちちょう）、許静韜（きょ・せいとう）。（コルティナダンペッツォ＝新華社記者／李鋼） 【新華社コルティナダンペッツォ2月19日】ミラノ・コルティナ冬季五輪は19日、コルティナダンペッツォでカーリング男子1次リーグが行われ、中国はドイツに4-6で敗れた。１９日、カーリング男子１次リーグのドイツ戦に臨む中国の徐暁明（じょ・ぎょうめい、上）。（コルティナダンペッツォ＝新華社記者／李鋼）１９日、カーリング男子１次リーグのドイツ戦に臨む中国の徐暁明（右）と費学清。（コルティナダンペッツォ＝新華社記者／李鋼）１９日、カーリング男子１次リーグのドイツ戦に臨む中国の費学清（左）と許静韜。（コルティナダンペッツォ＝新華社記者／李鋼）１９日、カーリング男子１次リーグのドイツ戦に臨む中国代表。左から費学清、李智超、許静韜。（コルティナダンペッツォ＝新華社記者／李鋼）１９日、カーリング男子１次リーグのドイツ戦に臨む中国代表。左から費学清、李智超、許静韜。（コルティナダンペッツォ＝新華社記者／李鋼）１９日、ショットを放つドイツのフェリックス・メッセンゼル（中央）。（コルティナダンペッツォ＝新華社記者／李鋼）１９日、カーリング男子１次リーグのドイツ戦に臨む中国代表。左から李智超、許静韜、費学清。（コルティナダンペッツォ＝新華社記者／李鋼） リンクをコピーする みんなの感想は？