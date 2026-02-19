バスケットボール男子でＢリーグ・群馬クレインサンダーズの辻直人が１９日、自身のＸを更新し、車の盗難被害に遭ったことを明かした。

辻は「えぐい、車盗まれた。」と衝撃の一言で被害を報告。その後の投稿で、盗難に遭った車について「スリーピースの看板、ゴルフバッグ、スリーポイント１５００本決めた時の試合で使われていたボールが車内に入ってました」と説明した。

さらに、そのボールについて「ウッドが出発する時にわざわざ待ってもらってサインを貰って、まだ貰ってない選手もいたからそのままにしてた」と、貴重な記念品が入っていたことを明かし、「群馬 ろ １４３９白のレクサスＬＸ どうか見かけたら拡散お願いします」と車の特徴を記し、情報提供を呼びかけた。

この投稿は大きな反響を呼び、３００万件近い表示を記録。ファンや関係者から心配の声が寄せられたほか、バスケットボールファンで知られる女優・坂井真紀も「辻選手が車を盗まれたそうです！拡散」と反応した。女子日本代表の馬瓜エブリンも「近くに河川敷等ないですかね？車内のものは車持っていく途中で捨てられてる可能性があるので。見つかりますように、、」などとアドバイスを送った。

これらに対し、辻は「ありがとうございます 参考にしてこれから探してきます！」などと返信している。

モデルの妻、安里も自身のインスタグラムのストーリーズに、「朝起きたら車が盗まれていました。一瞬思考回路が停止して、あれ？車どこかにおいてきたっけ？って思った 本当にさ、どういう気持ちで盗んでんだろ。」など、写真付きで投稿した。

元日本代表の辻は神奈川・川崎ブレイブサンダースなどで活躍し、広島ドラゴンフライズを経て群馬クレインサンダーズに所属。日本屈指のシューターとして知られている。