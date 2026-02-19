会えない時ほどわかりやすい。男性の“本命サイン”の判断基準とは
会えている時は誰でも優しくできるはず。でも、本気の恋ほど、離れている時間の過ごし方に差が出るものです。男性は本命の女性に対して、距離ができても関係を放置しません。本命サインは、会えない期間の行動に表れます。
会えない理由を共有する
忙しくて会えない時ほど男性が状況を説明するのは、本命女性のことを不安にさせたくないから。本命相手ほど、会えない理由を明確にしようとします。逆に本命でない相手には、会えない理由を細かく話さないこともあるのです。
連絡を途切れさせない
会う頻度は変わっても、男性があなたとの関係をつなぐ連絡を入れるのは、距離を縮めたい気持ちがあるからこそ。男性は本命相手には沈黙状態や連絡不通状態を作りません。
次に会う予定を具体化する
男性が「落ち着いたら会おう」で終わらせず、会う日程を具体的にを決めようとするのは、関係を続ける前提で動いている証拠です。本命相手ほど、次につなげようとします。
男性にとって本気の恋かどうかは会えない時ほどわかりやすいもの。理由を共有し、連絡をつなぎ、再会を具体化する。その行動が続いているなら、その男性はあなたとの関係を大切にしています。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼あなたを尊重＆優先。自己中にならないのは男性の「本命サイン」