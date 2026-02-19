悪循環が止められない。恋愛で「失敗を繰り返す女性」に見られる共通点
好きな男性ができても「いつも上手くいかない」と悩んでいませんか？
そういう女性は何かしら自分に原因で悪循環を生み出しているのかも。
そこで今回は、恋愛で「失敗を繰り返す女性」に見られる共通点を紹介します。
恋をすると他のことが見えなくなる
恋愛で失敗を繰り返す女性ほど、恋をすると他のことが見えなくなってしまう傾向があります。
仕事が手に付かなくなったり、生活習慣が乱れたり、感情の浮き沈みが激しくなったりなどして、自分の魅力を下げてしまっているのです。
だからこそ、恋をしている時こそ過剰に恋を意識し過ぎることがないように心をコントロールしていきましょう。
自分に自信がない
自分に自信がないのも、恋愛で失敗を繰り返す女性に見られる共通点。
恋をしても「どうせ上手くいかない」という潜在意識が働いてしまうため、求愛行動を起こせない自分への言い訳が増えたり、恋愛成就のチャンスが訪れているのに自分を卑下するような態度を取ったりなど、ますます恋愛から遠ざかる行動をしてしまうのです。
恋をするとそういう状態になるという自覚があるなら、まずは自信を高めることが大事なので、自分の長所を伸ばす努力をしていきましょう。
失恋の悪循環から抜け出すためにも、もし今回紹介した共通点に当てはまると感じたなら改善に努めていきましょうね。
