くすみが抜けない人へ。40代以降の肌が変わる「洗顔後すぐのふき取り美容」名品３選
スキンケアはきちんとしているのに、なぜか透明感が足りない。そんな“大人の物足りなさ”を感じたら見直したいのが、洗顔後すぐの「ふき取り美容」です。古い角質や余分な皮脂をやさしくオフすることで、その後の化粧水の入り方まで変わることも。そこで今回は、実際に使ってよかった実力派３アイテムを厳選して紹介します。
大判シートで首までケア。摩擦レスに整える１枚
モデル滝沢眞規子氏プロデュースブランドのアディトルビューティーのふき取り化粧水シート「オーバーサイズド リセットシートボックス」は、大判サイズとやわらかなコットン100%素材が魅力。顔だけでなく首やひじまで一気にケアできる使いやすさが光ります。
▲アディトルビューティー「オーバーサイズド リセットシートボックス」 40枚入り ￥2,970（税込）
３種の発酵成分と整肌成分配合で、うるおいを守りながら角質オフ。レモングラスとフローラルの香りで、朝晩のケア時間が少し贅沢に感じられる１枚です。
毛穴印象が変わる。ふき取り美容液でハリ感まで底上げ
毛穴の目立ちやざらつきが気になるならリサージのふきとり美容液「スムージングリファイナー」がおすすめ。角質をやわらかく整えながら、コラーゲン成分配合でハリ感にもアプローチできます。
▲リサージ「スムージングリファイナー（ふきとり美容液）」 120ml ￥4,400（税込）
朝晩のケアに取り入れやすく、使い続けるほど肌がなめらかに。鼻まわりの角栓が気になりにくくなり、全体の印象が明るく見えるのも実感ポイントです。
ゆらぎ肌の味方。韓国発カーミングパッド
季節の変わり目や花粉時期のゆらぎが気になるなら、韓国ブランドSKIN1004の「センテラクイックカーミングパッド」。マダガスカル産ツボクサエキス配合で、バリア機能をサポートしながらやさしく角質ケアできます。
▲SKIN1004「センテラクイックカーミングパッド」 130ml ￥3,300（税込）
３重レイヤー構造のパッドがエッセンスをたっぷり含み、刺激を感じやすい時期でも使いやすい設計。常備しておくと安心感のある存在です。
スキンケアをしていて“何か足りない”と感じたら、高機能美容液を足す前に、まずは土台を整えるひと手間を。ふき取り美容は、透明感も毛穴印象も底上げしてくれる頼れる存在です。冬から春のゆらぎやすい時期こそ、ケアの最初の一手を見直してみてください。＜text＆photo：Chami＞
🌼透明感も毛穴もニキビ跡も。大人肌の悩みに効く“本気で使えた”実力派美容液３選