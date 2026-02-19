成長が止まってしまう人と、成長し続ける人。その差は“学び方”です
仕事には慣れているのに、以前ほど伸びている実感がない。そんな停滞感を覚えることはありませんか？一方で、環境が変わったとしても少しずつ前に進み続ける人もいるでしょう。この違いは、能力や年齢ではなく“学び方”にあります。
経験だけで乗り切ろうとしている
経験は大きな強みですが、それだけに頼ると視野が固定されやすくなります。成長が止まりやすい人は、これまでのやり方を繰り返す傾向があるのです。一方で成長し続ける人は、経験を土台にしながら、新しい視点を取り入れています。
“できないこと”を避けている
人は無意識に得意な領域に留まりがち。しかし挑戦を避けるほど、伸びる機会は減っていきます。成長し続ける人は、小さな失敗を前提に、できないことにも手を伸ばしています。
学びを特別なものにしていない
まとまった勉強時間を取れないと、学びを先送りしがちです。成長し続ける人は、短時間でも日常に学びを差し込みます。その積み重ねが、後から大きな差になるのです。
成長は、特別な挑戦だけから生まれるものではありません。日常の中で学びを止めない姿勢が、少しずつ変化を積み上げていきます。今日できる小さな更新を選ぶこと。それが、前に進み続ける力になります。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼自分に厳しすぎる人と、いつも前向きな人。その差は“自己評価の仕方”です