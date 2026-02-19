若見えする人との違いって？40代・50代の印象を重くする“モノトーン頼りすぎ”コーデ
黒やグレーは合わせやすく、安心感もある。気づけばモノトーンばかり選んでいるという人は少なくありません。けれど、同じようにモノトーンを着ていても、若見えする人とどこか重たく見えてしまう人がいます。その違いはどこにあるのでしょうか。
違いは“動きがある”こと
若見えする人も、実はモノトーンをよく着ています。ただし全身が止まっていません。同じ黒同士の組み合わせでも、素材に変化があったり、シルエットに緩急があったり、どこかに抜けがあります。
若見えする人は「顔まわり」を軽くしている
もう一つの違いは、顔まわりの扱いです。トップスが黒でも、襟元を少し開ける、白を差す、アクセサリーで光を足す。若見えしている人は、顔まわりを暗く固めません。
反対に、黒いトップスに黒いアウター、髪も暗めとなると、落ち着き感が過剰に強くなりやすいもの。重さが顔に集中すると、表情まで硬く見えてしまいます。
モノトーンに「頼りすぎ」が印象を止める
モノトーンコーデ自体が悪いわけではありません。問題は、「これなら安心」と同じ組み合わせを繰り返してしまうこと。変化がないと、コーディネートは更新されません。若見えする人は、モノトーンを土台にしながらも、素材を変える、シルエットを調整する、ほんの少し色を足すなど、小さな変化を加えています。その柔軟さが軽やかな印象を生むのです。
若く見えるかどうかを決めるのは、色そのものではなく使い方。モノトーンをやめる必要はありません。ただ、少しだけ動きを加える。それだけで、装いは自然と今っぽい空気に近づきます。＜text：ミミ 監修：YOMI（パーソナルスタイリスト）＞ ※画像は生成AIで作成しています
🌼「若作り」と「若見え」の違いとは？“品よく若く”見せるための【大人の３大ルール】