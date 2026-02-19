◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日 ノルディック複合 団体スプリント 前半飛躍ヒルサイズ＝HS141メートル、後半距離リレー2×7.5キロ（2026年2月19日 プレダッツォ・ジャンプ競技場、テーゼロ距離競技場）

今季限りでの現役引退を表明している渡部暁斗（37＝北野建設）の五輪での戦いが終わった。1チーム2人で編成する団体スプリントに山本涼太（28＝長野日野自動車）と組んで出場し、6位に終わって4大会連続メダル獲得はならなかった。

大雪の中、渡部は前半飛躍で119メートルを飛び、チームは首位と21秒差の3位で後半距離リレー（2×7.5キロ）をスタート。1.5キロごとに走者を入れ替えるリレーで、渡部が自身2周目（チーム3周目）に5人の先頭集団に加わり、メダル争いを演じた。しかし、チーム8周目に山本がガイガー（ドイツ）に巻き込まれる形で一緒に転倒。上位3チームから引き離され、メダル争いから脱落した。

渡部と並んでテレビインタビューを受けた山本は「これで暁斗さん引退するんですか？」と問いかけた。「背中を追いかけてきた暁斗さんが引退する最後のタッチまで良い展開でやりたかったなっていうのは正直なところですけれども、見ていただいて凄く面白い展開だったと思います」とレースを振り返り、「やっぱりコンバインド、オリンピックで続けていってほしいですし、オリンピックだけではなくて、いろいろな方に常に見てもらえるような環境を、僕らも成績を出し続けることによってやっていきたいと思ってます」と決意表明。今季は3月15日のW杯最終戦（オスロ）まで続くとあり、「オスロまで暁斗さん続けるので、最後の最後まで背中を追いかけてやっていきたいと思います」と話した。

渡部から託される側の決意を問われると、「託していただいていいんですか？」と再び問いかけた。「託されるみたいなので、個人では世界選手権でも表彰台に乗っていないので、まずはもう一度表彰台を目指してやっていきたいと思いますし、暁斗さんを超えられるような成績を出し続けていきたい。いければいいかなと思ってます」と新しい日本複合の柱になることを誓った。