◇アジア・チャンピオンズリーグ2（ACL2）決勝トーナメント1回戦 G大阪 2（2試合合計3―2）1 浦項（2026年2月19日 パナスタ）

G大阪が執念のベスト8進出を決めた。最後は押し込まれる時間が続き、一旦「5分」と表示されたアディショナルタイムが「9分」に変更されるアクシデントにも見舞われたが、浦項（韓国）に2―1勝利。2試合合計スコア3―2とした。

前半34分のFWデニス・ヒュメットの先制点をアシストしたのがMF安部柊斗だった。敵陣エリア内右からシュート気味のクロス。「そこにいてくれというパスだった。あそこで打っても多分、入らない感じだった」。ファーサイドにヒュメットがいたのを確認していたわけではない、まさに“感覚”が冴え渡ったプレーだった。

「多分、大丈夫」と大事に至らなかったことを強調したが、左膝を打撲したため後半23分に交代。最後は1点差に迫られ、防戦一方となる展開をベンチで見守るしかなかった。アディショナルタイムが当初の目安から延びた時には「ベンチはすごい騒いでいましたよ。でも僕たちは出ていないんで、ピッチにいる選手たちに願いを込めていました」。強度の高いプレーを求める新生ガンバにおいて、鉄人の存在は不可欠だ。