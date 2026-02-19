ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が、同種目日本初の金メダルを獲得した。16日（日本時間17日）のフリーでは、完璧な演技を披露。リンク外に目を移すと圧巻の光景が広がっていた。

圧巻の演技で列島を感動に包んだりくりゅう。演技後、会場には割れんばかりの拍手喝采が響いていた。観客からは惜しみないスタンディングオベーション。日本のみならず、世界中のファンを魅了していたことを証明していた。

中継では映らなかった客席の様子を、米女性誌「セルフ・マガジン」公式インスタグラムが動画で公開。「リク・ミウラとリュウイチ・キハラが全選手と観客を総立ちにさせた 息を呑むほどのパフォーマンスで1位に滑り込んだ」と紹介している。

海外ファンからは「日本のデュオのステキな瞬間」「ただただファンタスティックだった、おめでとう」「2人は素晴らしかった」「彼女たちはそれを受けるに値するよ。素晴らしいパフォーマンスだった」「スポーツを見てきて最高のものだった。あまり泣かない人間だけど、このパフォーマンスには泣いてしまった。素晴らしい」との声が集まり、続々と熱い視線が注がれていた。



