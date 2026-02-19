◆プロボクシング ▽ウエルター級（６６・６キロ以下）８回戦 〇佐々木尽（２回ＴＫＯ）マーロン・パニアモーガン●（１９日、東京・後楽園ホール）

プロボクシングの前ＷＢＯアジアパシフィック＆東洋太平洋ウエルター級王者の佐々木尽（２４）＝八王子中屋＝が、マーロン・パニアモーガン（３１）＝フィリピン＝を２回１分２１秒ＴＫＯで下し、昨年６月のＷＢＯ世界ウエルター級タイトルマッチで王者ブライアン・ノーマン（米国）に５回ＫＯ負けして以来８か月ぶりの再起戦を勝利で飾った。試合後、東洋太平洋同級王者・田中空（２４）＝大橋＝がリングに上がり、次戦での対戦を誓い合った。

佐々木は試合開始から左右フックの強打で圧倒すると、１回中盤からは「新たに練習してきた」という左ジャブ、ワンツーを披露。２回、左右フックの連打で反撃に出た派ニアモーガンに対し、完璧なタイミングで左フック一閃。パニアモーガンは後頭部からキャンバスに倒れ、レフェリーが試合をストップした。

豪快なＫＯ勝利を飾った佐々木はリング上でマイクを手に「（世界は）無理無理と言われている中、自分は行けるんだという気持ちでいる。そんな僕の夢を応援していただいてうれしい。みなさん一緒に、世界に行きましょう」と観客席に呼びかけ、「待ってろ、世界！」と決めぜりふを叫んだ。

その後、リングサイド最前列にいた田中をリング上に呼び、がっちり握手を交わした。

佐々木「田中選手は僕からしたら越えなきゃいけないライバルなんで、大きい舞台で戦わせていただけたらうれしいです」

田中「もし自分でよければ試合をしていただきたいと思います。よろしくお願いします」

佐々木「待ってろ田中空、っていう感じです」

２人のやり取りを見て、大橋ジムの大橋秀行会長（６０）も「大きい会場で。期待してください」と明言。５月に井上尚弥（大橋）と中谷潤人（Ｍ・Ｔ）の対戦が計画されている東京ドーム興行で対戦が実現する見通しだ。

田中は佐々木の再起戦を見て「さすがです。スピードも速いし、当て勘がすごい。やってみないとどうなるか分からない。家に帰ってお父さん（強士トレーナー）と話し合って対策しようと思う」と話した。

佐々木は試合後の控室で「本当はもっとジャブを使った動きを見せたかったが、とりあえず倒せて良かった。何より今日の入場がすごかったですよね。お客さんの盛り上がりや熱い応援が嬉しくて、気持ちよかったです。感謝しかありません」と再起戦勝利を喜んだ。

田中戦へ向け、さっそく明日（２０日）には米ラスベガスへ向かい、約１か月の合宿を敢行する。「自分自身を全て上げていかないといけない」と攻撃的なジャブ、フェイントとしてのジャブ、ディフェンスなどあらゆる技術に磨きをかけるつもりだ。

失神ＫＯ負けから８か月。「自分らしい戦いで倒せたので、リスタートが切れたんじゃないかと思います」と完全復活を宣言。「次は大きな会場で注目されると思いますが、ド派手にいきたいですね。判定はダメでしょ、って感じで。しっかりアピールしたいです」。田中とのウエルター級日本人最強対決を制し、再び日本人初の世界同級王者の夢へと突き進む。

戦績は佐々木が２０勝（１８ＫＯ）２敗１分け、パニアモーガンが１３勝（６ＫＯ）５敗１分け、田中が５戦全勝（５ＫＯ）。