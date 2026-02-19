１７日、湖北省襄陽市で行われた国家級無形文化遺産「火竜鋼花」。火壺を回転させ、円を描くように火花を散らす。（襄陽＝新華社配信／楊東）

【新華社北京2月19日】中国各地では春節（旧正月）を迎え、獅子舞や竜舞、廟会（びょうかい）など、伝統行事がにぎやかに繰り広げられている。

１９日、江蘇興化里下河国家湿地公園で、春節の衣装をまとったロボット犬と触れ合う子どもたち。（興化＝新華社配信／周社根）

１８日、江蘇省淮安市金湖県の文化芸術広場で披露された獅子舞。（淮安＝新華社配信／陳義宝）

１８日、甘粛省蘭州市の蘭州老街で行われた伝統芸能の催しに見入る人々。（蘭州＝新華社配信／侯崇慧）

１８日、甘粛省酒泉市肃州区下河清鎮紫金村で披露された伝統舞踊「太平鼓」。（酒泉＝新華社配信／高宏善）

１８日、甘粛省蘭州市の蘭州老街で披露された獅子舞。（蘭州＝新華社配信／侯崇慧）

１８日、甘粛省蘭州市の蘭州老街で行われた伝統芸能の催しで、演者と触れ合う子ども。（蘭州＝新華社配信／侯崇慧）