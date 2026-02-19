◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽カーリング（１９日、コルティナ・カーリング五輪競技場）

（仮見出し）

カーリング女子の１次リーグで、世界ランキング５位の日本のフォルティウスは最後の試合となる同１１位の中国と対戦。第３エンド（Ｅ）を終了し２−１とリードしている。

試合は日本時間午後１０時開始の予定だったが、屋外が大雪のため、チームの到着が遅れるなどして約２０分遅れで始まった。

第１Ｅは中国が有利な後攻だったが、両チームともに得点が入らないブランクエンド。０−０で、第２Ｅは中国が後攻のままスタート。円形のハウス内の陣形で、最後、中国が複数点を狙いにいったが、１点しか取れず。日本が１点を取らせた形で、第３Ｅは日本が有利な後攻となった。

第３Ｅは、最終投者（スキップ）吉村紗也香が活躍した。１投目で、相手の中心の２つのストーン（石）をはじき出し、自分の石を残すスーパーショット。最終投でも、２つの石を同時にはじき出すダブルテイクアウトで２点をもぎ取った。

日本は通算１勝７敗で最下位。すでに準決勝進出が消滅しているため、この試合が今五輪最後の試合となる。

１次リーグは１０チームが総当たりを行い、上位の４チームが準決勝に進出する。準決勝は１次リーグの１位と４位、２位と３位が対戦し、勝者が決勝に進み、敗者は３位決定戦に回る。