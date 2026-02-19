タレントの小島瑠璃子が、過去の“不倫報道”記事に対する思いを吐露する場面があった。

【映像】こじるりが“不倫報道”記事に言及

2月19日に放送された『資産、全部売ってみた』（ABEMA）に、モデル・タレントのゆきぽよが出演。自身の資産を売却するため、自宅の衣装部屋を整理する中で、2021年に仕事が激減する原因となった、知人男性の事件に巻き込まれた報道について触れた。

当時の心境を問われ、「トラウマ。思い出したくもない」と表情を曇らせるゆきぽよ。2017年の『バチェラー・ジャパン』出演を機に、テレビで見ない日はないほど引っ張りだこの存在になっていた中での出来事で、世間からの猛バッシングにも晒された。

精神的にも追い詰められ、「何をしても許してもらえない、“お前はいらない”ってされる。こんなに尽くしてきたのに、こんなに頑張ってきたのに……っていう感情が折り重なって」という絶望感を吐露。「あれだけ褒めてくれた人も、必要としてくれた人も、一切連絡が取れなくなったりして、全てをバッと失った感じ。ずっと家にいて、“生きてる価値ない”みたいな。“死にたい、死にたい、死にたい”っていう1年間でしたね」と、壮絶な時期を涙ながらに語った。

そうしたゆきぽよの言葉に、小島は「本当にわかる点が多くて」と共感する。「私の場合は熱愛報道が出て、それが不倫だって言われたんです」。

そう切り出すと、「（事実は）本当に違って。その後に不倫ではない証拠の記事も出たんですけど、そっちは全く見られない。最初に憶測で不倫だと書かれたものが、全員に信じられてしまった」と当時の苦悩を明かした。

また、「どういう事実の記事が出ても浸透しきらず終わりました。事実のほうは最後まで浸透しなかったです」と、誤解が解けない状況への無力感を語った。

『資産、全部売ってみた』は、売れる資産を全部売却し、ゼロから再設計に挑む人々を追う、人生再スタート応援ドキュメントバラエティ。番組MCを、芸能活動再開後初レギュラーとなる小島、お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇の2人が務める。