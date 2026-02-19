19日夜、福岡市の図書館で3人が刃物で襲われ、警察は殺人未遂の疑いで、自称61歳の男を現行犯逮捕しました。

警察によりますと、19日午後7時50分ごろ、福岡市早良区の福岡市総合図書館で「刃物を所持した人を警備員が確保した。刺されていて、意識はある」と、目撃した人から110番通報がありました。



警察が駆けつけたところ、警備員1人がすでに男を取り押さえていて、警察は、男を殺人未遂の疑いで現行犯逮捕しました。





現場で包丁1本が押収されています。

逮捕されたのは、すべて自称で、福岡市早良区西新の無職、吉井辰夫容疑者（61）です。



50歳の図書館の利用者の女性の首を刃物で切りつけ、ケガをさせた疑いです。



「私がしたことに間違いありません」と容疑を認めているということです。



警察によりますと、この女性のほか、男性利用者1人と警備員の男性1人が襲われました。男性利用者は腹を刺されて重傷です。警備員の男性は手にケガをしているということです。



3人は病院に運ばれ、意識はあり、命に別条はないということです。



容疑者と3人に面識はないとみられています。



容疑者は、女性を襲った疑いで現行犯逮捕されましたが、ほかの2人を襲ったことも認めているということです。

現場は福岡市総合図書館の1階です。利用は午後8時までで、閉館間際でした。