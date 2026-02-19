「ミラノ・コルティナ五輪・ノルディックスキー複合男子団体スプリント」（１９日、プレダッツォ・ジャンプ競技場＆テーゼロ距離競技場）

日本は６位だった。今季限りで引退する渡部暁斗（３７）＝北野建設＝は、自身６度目の五輪で最後となるレースを締めくくった。２２年北京五輪ラージヒル団体銅メダルメンバーの山本涼太（２８）＝長野日野自動車＝とともに、大雪の中を滑走した。

レース後「いいジャンプできなかったですけど、クロスカントリーはすごく滑ってくれて、今日はちょっと面白い展開に持ってこれて久しぶりにワクワクして走れた」と振り返った渡部。「本当に苦しい４年間でやる意味あったのかなとく位だった」と言いながらも「最後、本当に何もなくなるまで戦い続けるっていうところを自分自身で向き合うことができて。本当に最後、いいオリンピックだったと思います」と話した。

日本は前半飛躍で３位。後半距離へ「もう、何も残らないぐらい全て置いていきたい」と完全燃焼を誓った渡部が第１走者として、首位ドイツから２１秒遅れでスタートした。

途中はドイツ、ノルウェー、オーストリア、フィンランドと第１集団を形成したが、８周目で山本が直前を走ったドイツ選手に巻き込まれる形で転倒。イタリアに抜かれ６位で渡部のラストランに託した。

渡部は最後の１周を激走。山本のお尻にタッチして終えると、左拳を握ってコースを離れた。

渡部にとって６大会連続で最後の夢舞台。１４年ソチ五輪、１８年平昌五輪の個人ノーマルヒルでは銀メダルを獲得した第一人者だ。最後のレースを終え「長くやってて何をやりたかったかも分からないくらいなんですけと」と渡部。それでも「道なき道をかき分けてここまで来て。それが面白かったっていうのもある。極められたという気はしなくて、まだ道半ばであきらめる感じだが、すごく今いい人生だったなと思ってます」としみじみと話した。

満開の桜は咲いたかと問われると「咲いてましたね。ここに来て季節外れの桜は探せなかったが、本当に最後の花びら１枚が散っていくまで皆さんに見ていただけたと思います」と胸を張った。インタビューの最後に自ら「本当に皆さん今まで応援ありがとうございました。感謝の気持ちでいっぱいです」とテレビの向こうのファンに思いを伝えた。

◆渡部暁斗（わたべ・あきと）１９８８年５月２６日、長野県出身。９８年長野五輪のジャンプを会場で観戦して小学４年でジャンプを始め、中学１年から複合に取り組んだ。０６年トリノから五輪６大会連続出場。１４年ソチ、１８年平昌で個人ノーマルヒル銀メダル。２２年北京五輪ではラージヒル個人・団体それぞれで銅メダル。１７３センチ、６０キロ。