「ミラノ・コルティナ五輪・ノルディックスキー複合男子団体スプリント」（１９日、プレダッツォ・ジャンプ競技場＆テーゼロ距離競技場）

日本は６位だった。今季限りで引退する渡部暁斗（３７）＝北野建設＝は、自身６度目の五輪で最後となるレースを締めくくった。２２年北京五輪ラージヒル団体銅メダルメンバーの山本涼太（２８）＝長野日野自動車＝とともに、大雪の中を滑走した。

前半の飛躍は渡部が１１９メートル、山本が１２５・５メートルを飛び日本は３位。後半クロスカントリーへ「もう、何も残らないぐらい全て置いていきたい」と完全燃焼を誓った渡部が第１走者として、首位ドイツから２１秒遅れでスタートした。

１周目で渡部が後続のオーストリア、フィンランドに追いつかれ３位集団を形成。３周目の途中に上位のドイツ、ノルウェーに追いつき５チームの第１集団となった。

その後は５人で走る展開が続いたが渡部の４度目、全体の７周目の途中にノルウェーがスピードを上げて離されかける場面も。それでも最後に前の４人に追いついてバトンタッチした。しかし、直後にドイツ選手に巻き込まれる形で山本が転倒。そこから少しずつ引き離され６位で渡部のラストランに託した。

渡部は最後の１周を激走。山本のお尻にタッチして終えると、左拳を握ってコースを離れた。

今大会からノルディックスキー複合の団体は１チーム２人に減少。「団体スプリント」として実施された。複合は２２年の北京冬季五輪に比べて出場枠が削減。複合団体は後半距離でこれまで１チーム４人が５キロずつ滑ったが、今大会はラージヒルでの前半飛躍の後、２人が１周１・５キロのコースを交互に５周計７・５キロずつ、合計１５キロ滑走する。

渡部にとって６大会連続で最後の夢舞台。１４年ソチ五輪、１８年平昌五輪の個人ノーマルヒルでは銀メダルを獲得した第一人者は、昨年１０月の引退表明会見で「金メダルを取るという強い気持ちを持って最後のシーズンに臨みたい」と、初の頂点へ決意をにじませていた。

◆渡部暁斗（わたべ・あきと）１９８８年５月２６日、長野県出身。９８年長野五輪のジャンプを会場で観戦して小学４年でジャンプを始め、中学１年から複合に取り組んだ。０６年トリノから五輪６大会連続出場。１４年ソチ、１８年平昌で個人ノーマルヒル銀メダル。２２年北京五輪ではラージヒル個人・団体それぞれで銅メダル。１７３センチ、６０キロ。